صاروخ يستهدف المنطقة الخضراء في بغداد

المصدر: بغداد - وكالات

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق إصابة طفل جراء سقوط صاروخ على منزله قرب المنطقة الخضراء في بغداد، التي تضم مقار حكومية وبعثات دبلوماسية.

وذكرت الخلية في بيان صحفي، أن صاروخاً من نوع كاتيوشا أطلق من منطقة علي الصالح شمالي بغداد باتجاه المنطقة الخضراء، حيث سقط بجوار أحد المنازل المحاذية للخضراء، مما أدى إلى جرح طفل وحصول أضرار في المنزل.

وأفادت وسائل إعلام عراقية بأن منظومة صواريخ باتريوت صدت هجوماً بصاروخ كاتيوشا استهدف مقر السفارة الأمريكية.

ونقل موقع «السومرية نيوز» عن مصدر أمني أن "صاروخاً من نوع كاتيوشا حاول استهداف مبنى السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، إلا أن منظومة باتريوت أبعدته وسقط على إحدى الشقق السكنية القريبة من السفارة. وأضاف المصدر أن سقوط الصاروخ أدى إلى إصابة طفل وإلحاق أضرار مادية بالشقة. وكان الجيش الأمريكي أدخل مطلع العام الجاري منظومات باتريوت للدفاع الجوي بعد زيادة الهجمات الصاروخية التي تستهدف السفارة الأمريكية والقواعد العسكرية التي تتواجد فيها قواته.

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