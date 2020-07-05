وزير عراقي يتغلب على كورونا بـ«فيتامين الشجاعة»

المصدر: بغداد- وكالات

مسؤول عراقي جديد، يضاف إلى قائمة المصابين بفيروس «كورونا» المستجد، وسط مخاوف من أن تمتد القائمة لمسؤولين آخرين في الحكومة العراقية، في ظل الانتشار المتزايد للفيروس في البلاد.



وزير الثقافة العراقي، حسن ناظم، كشف عن إصابته بالمرض، وروى ملابسات الإصابة في منشور على حسابه في فيسبوك. وذكر الوزير أنه شخص بالمرض في يوم الـ 26 من يونيو، رغم تحوطاته الشديدة منه.



وجاء في رسالة ناظم: «في 26 يونيو الماضي، كشفت نتيجة فحص مسحة «كورونا»، أني مصاب بكوفيد 19، فذهبت إلى حجر النفس، وتسلحت بما يلزم في مواجهة فيروس «كورونا»».



وتحدث الوزير العراقي عن أعراض وأيام عصيبة مر بها خلال مرضه، قبل أن يعلن الأحد تماثله للشفاء، موضحاً أن الأطباء نصحوه بعدة أشياء، من بينها تناول الفيتامينات.



لكن ناظم قال إن الذي ساعده في التغلب على المرض، كان «فيتامين الشجاعة»، وأضاف: «أنهكني وأنهكته.... كان وعداً يجب إنجازه».

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