سجون العراق تحت تهديد «كورونا»

المصدر: بغداد - د.ب.أ

حذر مسؤول عراقي من اتساع تفشي فيروس كورونا في السجون، وذلك بعد تسجيل 31 حالة إصابة في سجن الأحداث ببغداد الكرخ. ونقلت صحيفة «الصباح» العراقية اليوم الأحد عن كامل أمين مدير دائرة إصلاح الأحداث بوزارة العدل العراقية القول إن «دائرة إصلاح الأحداث اتخذت الإجراءات اللازمة منذ شهر فبراير الماضي بما لديها من إمكانيات متواضعة لحماية الأحداث من الإصابة بفيروس كورونا».



وأوضح أنه «تم تسجيل إصابات بين العاملين في السجن والحراس الإصلاحيين وبعدها انتقلت العدوى إلى النزلاء حتى بلغ عدد المصابين المسجلين حتى الآن 31 حالة إصابة مؤكدة من أصل 600 من نزلاء سجن الأحداث في جانب الكرخ بمنطقة الرحمانية».



وذكر أن «دائرة الإصلاح، وبالتنسيق مع الأجهزة الطبية، تمكنت من إجراء فحص لأكثر من 225 نزيلاً في السجن رغم الإمكانيات المحدودة، ونسعى من خلال خلية الأزمة إلى إجراء عمليات فحص لجميع النزلاء وعزل المصابين».



وقال إنه تم اتخاذ «إجراءات لتخفيف الاكتظاظ في السجن، إذ إن طاقته الاستيعابية لا تتجاوز 250 وهو يضم الآن 600 نزيل، أي أكثر من ضعف طاقته، وبالتالي فإن وزارة العدل قامت بنقل السجناء غير المصابين إلى سجن الرشاد في جانب بغداد الرصافة ضمن دفعة أولى».

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