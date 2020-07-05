العراق.. إحباط هجوم صاروخي استهدف المنطقة الخضراء

المصدر: بغداد – وكالات

استهدف هجوم صاروخي محيط السفارة الأمريكية، والتي تقع داخل المنطقة الخضراء، وسط بغداد في هجوم جديد على المصالح الأمريكية، بعد أسبوع من عملية اعتقال وإطلاق سراح مقاتلين موالين لإيران على خلفية تلك الهجمات.

وأفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأحد، بأن منظومة صواريخ باتريوت صدت هجوماً بصاروخ كاتيوشا، استهدف مقر السفارة الأمريكية.

ونقل موقع «السومرية نيوز» عن مصدر أمني أن «صاروخاً من نوع كاتيوشا حاول استهداف مبنى السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، إلا أن منظومة باتريوت أبعدته، وسقط على إحدى الشقق السكنية القريبة من السفارة». وأضاف المصدر أن سقوط الصاروخ أدى إلى إصابة طفل وإلحاق أضرار مادية بالشقة.

وكان الجيش الأمريكي أدخل مطلع العام الجاري منظومات باتريوت للدفاع الجوي، بعد زيادة الهجمات الصاروخية، التي تستهدف السفارة الأمريكية والقواعد العسكرية، التي توجد فيها قواته.

ومن شأن منظومة الصواريخ الأمريكية المعروفة بإمكاناتها الكبيرة في شل القدرات العسكرية للميليشيات في العراق.

وتتعرض السفارة الأمريكية في بغداد لهجمات متتالية من الميليشيات الموالية لإيران.

وتتهم واشنطن فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء الهجمات، التي تستهدف سفارتها وقواعدها العسكرية، التي ينتشر فيها الجنود الأمريكيون في العراق.

وضاعفت الميليشيات الإيرانية من هجماتها، التي تستهدف مصالح أمريكية في العراق مع استئناف الحوار الأمريكي- العراقي، الذي عارضته بعض الفصائل الموالية لطهران.

وكانت كتائب حزب الله العراقي المرتبطة بإيران، قد هددت باستهداف مواقع وجود القوات الأمريكية في العراق، في حال لم تنسحب امتثالاً لقرار البرلمان القاضي بإنهاء الوجود العسكري في البلاد.

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