تركيا تجلب دفعة جديدة من «المرتزقة» للقتال في ليبيا

المصدر: طرابلس- لندن -وكالات

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، والذي يتخذ من لندن مقراً له، اليوم الأحد، أن تركيا أرسلت دفعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا، منوهاً بأن عدد المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، وصل إلى نحو 15300، وقال المرصد في بيان، إنه رصد عودة دفعة جديدة من المقاتلين نحو سوريا، قادمين من ليبيا، تزامناً مع عملية عكسية، توجه خلالها مقاتلون من الفصائل الموالية لأنقرة نحو الأراضي الليبية، بعد تلقيهم تدريبات ضمن معسكرات داخل الأراضي التركية.

وبذلك ترتفع أعداد المرتزقة الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، إلى نحو 15300 «مرتزق» من الجنسية السورية، عاد منهم نحو 5250 إلى سوريا، في حين تواصل تركيا جلب المزيد من عناصر الفصائل «المرتزقة» إلى معسكراتها وتدريبهم.

يذكر أن من ضمن المجموع العام للمجندين، يوجد نحو 300 طفل تتراوح أعمارهم بين الـ 14 والـ 18، غالبيتهم من فرقة «السلطان مراد»، جرى تجنيدهم للقتال في ليبيا، عبر عملية إغراء مادي، في استغلال كامل للوضع المعيشي الصعب وحالات الفقر، كما أن هناك 400 مرتزق اتخذوا من الذهاب إلى ليبيا ذريعة للوصول إلى أوروبا، وقد دخلوا أوروبا بطرق غير شرعية عبر إيطاليا.

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