الجزائر.. استلموا جثة أخيهم المتوفي بكورونا فكانت المفاجأة

المصدر: البيان الإلكتروني

تم أمس تسجيل خطأ في تحويل جثة مصابة بكورونا من أحد المستشفيات في الجزائر حيث تفاجأت عائلة باستلام جثة امرأة بدل جثة أخيهم المتوفي بعد معاناته من أعراض الفيروس.

واستلمت العائلة التي فقدت أربعة أشخاص (ثلاث أشقاء ووالدتهم) بسبب كورونا الجثة الأخيرة من مصلحة الطب الشرعي لمستشفى وهران الجامعي بالجزائر لدفنها ولكن تفاجأت عند فتح الصندوق لإلقاء آخر نظرة على أخيهم بأن الجثة هي لامرأة مسنة، تم تسليمها لهم بالخطأ.

ووفقاً لموقع النهار الجزائري، تم اكتشاف الأمر بعد تنقل عائلة الرجل لاستلام جثته ليتبين انه تم دفنه وهو الأمر الذي تسبب في حالة غضب وهستيريا لدى عائلة المتوفى التي تصر على استخراج الجثة للتأكد من هوية المتوفي.

وقد تقدم المركز الإستشفائي الجامعي بوهران اعتذاره لعائلة الفقيد الذي تم دفنه عن طريق الخطأ عوض متوفي آخر بكوفيد 19 نظرا للضغط الذي يعانيه المركز الإستشفائي الجامعي بوهران.

وتتوافد مئات الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا إلى المركز الطبي حيث تم تسجيل إرتفاع كبير للإصابات وحالات وفيات يتكفل المستشفى الجامعي بمراسيم دفنها، الأمر الذي شكل ضغطا كبيرا على المركز وأدى إلى دفن رجل مكان آخر مصاب أيضا بفيروس كورونا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز