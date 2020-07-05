هجوم صاروخي استهدف محيط السفارة الأمريكية وسط بغداد

المصدر: البيان الإلكتروني

صدت منظومة "باترويت"، التي نصبتها السفارة الأمريكية صاروخا كان يستهدف مبنى السفارة في العاصمة بغداد بحسب مراسل روسيا اليوم.

وقال، نقلا عن مصدر أمني، إن "صاروخا استهدف مبنى السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد، لكن المنظومة الدفاعية تمكنت من إسقاطه".

وأضاف، أن "الصاروخ سقط خارج أسوار السفارة".

من جهتها، أفادت وسائل إعلام عراقية أمس السبت، بأن السفارة الأمريكية في بغداد جربت منظومة صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي، في العاصمة العراقية بغداد.

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