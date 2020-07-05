مواجهة نارية حوثية حوثية في إب

المصدر: (عدن - البيان)

شهدت مدينة إب وسط اليمن أمس مواجهة مسلحة بين مجموعتين من عناصر ميليشيا الحوثي على خلفية عزل مسؤول المباحث الجنائية واستبداله بآخر.

وقال سكان إن قيادة الميليشيا أصدرت قراراً بعزل مدير المباحث الجنائية في المحافظة حسن بتران وتعيين بديل عنه إلا انه رفض حيث استعان بأفراده لرفض القرار، فيما استعان الشخص الذي عين بدلاً منه بعناصر من قوات الأمن المركزي.

وحسب هؤلاء فإن الطرفين تبادلا إطلاق النار في محيط مكتب المباحث الجنائية ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود قبل أن تتدخل قيادة المحافظة لوقف المواجهة ووعدت بمعالجة الوضع، خاصة مع تنامي الانقسامات في أوساط منتسبي الأمن حيث استقدمت الميليشيا مسؤولين عن هذه الأجهزة من محافظة صعدة لعدم وثوقها بغير المنحدرين من تلك المحافظة. من جهة أخرى، وفي حين صادرت رواتب مئات الآلاف من الموظفين، تنفق ميليشيا الحوثي مليارات الريالات على الدورات التثقيفية الطائفية التي أصبحت شرطاً للبقاء في الوظائف والحصول على الخدمات، وتطالب الشرعية بتحمل نفقات الموظفين العاملين في مناطق سيطرتها. وذكرت مصادر أن عشرات الآلاف من الموظفين والمدنيين أجبروا على الالتحاق بما تسميها الميليشيا «دورات ثقافية». إلى ذلك، أسقطت القوات المشتركة طائرة مسيرة حوثية فوق مديرية صرواح غرب مأرب حيث تدور مواجهات عنيفة بين هذه القوات وعناصر ميليشيا الحوثي فيما تتواصل المواجهات مع ميليشيا الحوثي في جبهة قانية على حدود محافظة البيضاء مع محافظة مأرب.

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