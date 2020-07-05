«العليا للأخوة الإنسانية» تشيد بالهدنة العالمية لمواجهة «كورونا»

المصدر: (أبوظبي - وام)

أشادت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، بقرار مجلس الأمن، الذي اتخذ بالإجماع بوقف إنساني لمدة 90 يوماً، للنزاعات المسلحة والأعمال القتالية حول العالم، من أجل السماح للدول بالتصدي لوباء فيروس «كورونا» المستجد.

وأكدت اللجنة في بيان أصدرته، أمس، ترحيبها ومساندتها لهذه الهدنة الإنسانية، التي تأتي في وقت يحتاج فيه العالم أكثر من أي وقت مضى، للتوحد من أجل مواجهة هذا العدو المشترك.

ودعت لاستغلال هذه الفرصة من قبل أطراف الصراعات في كل أنحاء العالم، لتغليب الحكمة واللجوء إلى الحوار، كسبيل وحيد لحل النزاعات، والوصول إلى سلام عادل ودائم، ينعم به جميع البشر.

وثمنت اللجنة الجهود الحثيثة التي قادها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، واستمرت لشهور، من أجل الوصول إلى هذه الهدنة الإنسانية.

وكان مجلس الأمن الدولي، طالب من خلال القرار 2532 (2020)، الذي اعتمد بالإجماع الأربعاء «بوقف عام وفوري للأعمال القتالية في جميع الحالات، على جدول أعماله»، معرباً عن دعمه للجهود التي يبذلها الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، لتحقيق هذا الهدف.

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