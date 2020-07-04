مصر تشرع في صناعة البلازما محلياً

المصدر: القاهرة - وكالات

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان المصرية، اليوم السبت، عن بدء متابعة الخطوات التنفيذية للمشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما على أرض مصر، مؤكدة مشاركة شركة (أكديما) كمساهم رئيسي في المشروع وبمشاركة إحدى الشركات كورية الجنسية وبنك الاستثمار القومي، حيث سيتم تجميع البلازما من خلال 12 مركز تابعة لوزارة الصحة والسكان، كما سيتم العمل بالتوازي على إنشاء مصنع لتصنيع البلازما على أرض مصر وسيقوم الجانب الكوري بنقل الخبرات وتدريب العاملين، ومن ثم توزيع منتجات البلازما بعد تصنيعها على منافذ البيع المباشر.



وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أن شركة (أكديما) هي إحدي أذرع الدولة القوية لتلبية احتياجات سوق الدواء من حيث أدوية الأورام وألبان الأطفال وتوافر 100%؜ من الأنسولين، مشيدة بدور القائمين على العمل بالشركة، فضلاً عن مشاركتها كمورد رئيسي للأدوية في جميع المبادرات الرئاسية لدعم الصحة العامة، بالإضافة إلى إنتاج 70% من الأدوية ضمن بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، كما لفتت الوزيرة إلى الدور الكبير لشركة (أكديما) في دعم التعليم الطبي المهني بوزارة الصحة والسكان.



ومن جانبه أشاد الدكتور محمد معيط وزير المالية بالدور الكبير لشركة (أكديما) في صناعة الدواء في مصر والمستلزمات الطبية، مشيراً إلى أهمية المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما باعتباره مشروعاً استراتيجياً وعنصراً مهماً وأساسياً للأمن القومي في مصر، مؤكداً حرص الدولة على دعم تلك المشروعات الاستراتيجية.



وأكدت الدكتورة ألفت غراب، التنسيق الدائم مع وزارة الصحة والسكان وهيئة الدواء المصرية، بشأن تغطية احتياجات سوق الدواء وتوفير نواقص الأدوية، مؤكدة تحسين خطوط الإنتاج ووضع سياسات عادلة للتسعير، لافتة إلى سير عمل الشركة وفق النهج العالمي، مؤكدة أن خدمة الدولة تأتي في مقدمة اهتمامات الشركة.

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