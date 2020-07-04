مقتل 4 إرهابيين استهدفوا مدنيين في سيناء

المصدر: القاهرة- البيان، وكالات

أعلن الأمن الوطني المصري، اليوم السبت، القضاء على أربعة عناصر إرهابية، تورطوا في مقتل مدنيين من أبناء القبائل بشمال سيناء، قرب بئر العبد.



وكانت العناصر الإرهابية قد قتلت 4 مصريين من سكان سيناء اليوم في هجومين على منزل وحي سكني بالشيخ زويد.



وقالت مصادر قبلية، إن عناصر إرهابية اعتدت صباحاً على منزل لقاضٍ عرفي في قرية الجورة بالشيخ زويد.



وأطلق العناصر النيران على القاضي فأردوه قتيلاً. فحاول جار القاضي، وابنه إنقاذه لكن العناصر الإرهابية أطلقت النار عليهما أيضاً فأردتهما قتيلين.



وأضافت المصادر، أن عناصر إرهابية، وفي هجوم آخر وقع اليوم في سيناء، قامت باستهداف حي آل العرجاني جنوب مدينة الشيخ زويد. واشتبكت العناصر مع أهالي الحي الذين تصدوا لها، ما أدى إلى مقتل مواطن مصري وإصابة اثنين بجروح.



تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز