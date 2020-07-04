تدمير 12 وكراً إرهابياً في الجزائر

المصدر: الجزائر- وكالات

تمكن الجيش الجزائري من تدمير 12 مخبأ للجماعات الإرهابية شرقي البلاد خلال عملياته العسكرية المتواصلة للقضاء على الإرهابيين في عدد من مناطق البلاد الشرقية والوسطى.



وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، اليوم السبت، إن وحدة عسكرية للجيش الوطني الشعبي تمكنت أثناء عملية تمشيط بمنطقة كاف مختار بولاية باتنة (شرق) من كشف وتدمير 12 مخبأ للجماعات الإرهابية.



كما دمرت القوات العسكرية قنبلة تقليدية الصنع خلال عملية بحث وتمشيط بمحافظة عين الدفلى (وسط)، حيث تستمر عملية التمشيط العسكرية عن جماعة إرهابية قتلت 3 جنود الأسبوع الماضي.



وتعرف المناطق الشرقية والوسطى من الجزائر بكثرة سلاسلها الجبلية، والتي كانت معقلاً للجماعات الإرهابية منذ تسعينيات القرن الماضي، تحصنت بها لاستهداف قوات الجيش وارتكبت عمليات إبادة جماعية ضد سكان القرى المحيطة بها.



وخلال الأعوام الأخيرة نفذ الجيش الجزائري عدة عمليات استباقية ضد ما تبقى من الجماعات الإرهابية، حيث تمكن من محاصرتها وتضييق الخناق عليها وقطع الإمدادات عنها وشل حركتها وفق تصريحات مسؤولين عسكريين.

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