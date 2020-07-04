الحكومة الكويتية تخفض مكافآت الموظفين 50 %

المصدر: الكويت - د.ب.أ

كشفت مصادر كويتية ذات صلة، عن إدخال عدد من التعديلات على مشروع موازنة العام المالي 2020-2021 للدولة، لتتناسب مع المعطيات الجديدة التي فرضتها أزمة فيروس «كورونا» المستجد، حيث تم تخفيض جميع الأرقام التي تم الإعلان عنها في مشروع الموازنة السابق، سواء المتعلقة بالإيرادات أو المصروفات.



ونقلت صحيفة القبس الكويتية، على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، عن المصادر، القول إن هناك اتفاقاً حكومياً، لتخفيض ميزانية مكافآت موظفي الحكومة بنسبة 50 في المئة، الأمر الذي سيسهم في ترشيد مصروفات الموازنة، منوهة بأن السياسة الجديدة في منح المكافآت، ستكون مرتبطة بالإنتاجية فقط.



وتوقعت المصادر ذاتها، أن يتم تخفيض مصروفات الموازنة الجديدة، من 5. 22 مليار دينار كويتي، إلى حوالي 16 مليار دينار فقط، حيث تدرس الجهات الحكومية اقتراحاً بهذا الشأن، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الخاص بتخفيض الميزانية، بحد أدنى 20 في المئة.



وأوضحت المصادر أن العديد من قرارات الترشيد، يتوقع اتخاذها خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى اتخاذ خطوات إدارية، من شأنها أن تقلص الإنفاق الحكومي بشكل كبير.

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