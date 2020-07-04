الصحة السعودية تنشر نموذجاً لرسالة "أنت مصاب بكورونا"
دعت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت الجميع إلى التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ للحفاظ على السلامة.
ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" نموذجًا لنصّ الرسالة التي يتلقاها الشخص المصاب بالفيروس، وفيها عبارة: "عزيزي، صاحب الهوية المنتهية بـ... وزارة الصحة تبلغك بأن نتيجة فحص كورونا كوفيد التي أجريت لك بتاريخ .... إيجابية (مصاب).. وذلك لعدم التزامك بالاحترازات الوقائية والتباعد الاجتماعي".
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