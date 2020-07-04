الصحة السعودية تنشر نموذجاً لرسالة "أنت مصاب بكورونا"

المصدر: البيان الإلكتروني

دعت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت الجميع إلى التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ للحفاظ على السلامة.

ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" نموذجًا لنصّ الرسالة التي يتلقاها الشخص المصاب بالفيروس، وفيها عبارة: "عزيزي، صاحب الهوية المنتهية بـ... وزارة الصحة تبلغك بأن نتيجة فحص كورونا كوفيد التي أجريت لك بتاريخ .... إيجابية (مصاب).. وذلك لعدم التزامك بالاحترازات الوقائية والتباعد الاجتماعي".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز