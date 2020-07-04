سعودي يستخف بكورونا ويتسبب بكارثة لـ 9 من أصدقائه

المصدر: البيان الإلكتروني

استخف شاب سعودي بفيروس كورونا المستجد، ولم يأخذ بالاجرءات الوقائية والاحترازية، ولم يلتزم بالعزل المنزلي بعد مخالطته لحالة مؤكدة. وكانت النتيجة أنه نقل العدوى لـ 9 من أصدقائه خلال تجمع شبابي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن اثنين من أصدقائه المصابين يعانون من أمراض مزمنة أحدهما حالته الصحية حرجة.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت اليوم السبت، تسجيل 4128 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 2642 حالة تعافٍ إضافية، و56 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 205.929 حالة، من بينها 60.815 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، ومعظمها مطمئنة، منها 2295 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 143.256 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1858 حالة وفاة.

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