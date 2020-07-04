تركيا في العراق.. انتهاكات لا تتوقف

المصدر: بغداد - وكالات

جددت تركيا فجر اليوم، السبت، قصفها لمناطق بمحافظة دهوك، شمالي العراق، وأكدت مصادر رسمية كردية في المنطقة، أن قصفاً مدفعياً طال جبال خامتير وشاقولي.

من جهتها، تعزز القوات العراقية مواقعها بطول الحدود مع تركيا، حسبما قال مسؤولون، أمس الجمعة، لمنع القوات التركية من التوغل في الأراضي العراقية، بعد أسبوعين من الغارات الجوية، فيما تستمر أنقرة في استهداف المقاتلين الأكراد في شمالي العراق.

وقال مسؤولون أمنيون لوكالة «أسوشيتد برس»، إن أنقرة أقامت على الأقل 12 نقطة داخل الأراضي العراقية، ضمن حملة عسكرية لمطاردة أعضاء حزب العمال الكردستاني، الذي تقول تركيا إن له ملاذات آمنة في شمالي العراق.

وبدأت الحملة الجوية والبرية التركية، التي أطلق عليها اسم «عملية المخلب النمر»، في 17 يونيو الماضي، عندما نقلت تركيا قواتها جواً إلى شمالي العراق.

منذ ذلك الوقت، قتل ستة مدنيين عراقيين على الأقل، فيما ضربت طائرات تركية أهدافاً لحزب العمال الكردستاني، وتم إخلاء عدة قرى في المنطقة الكردية شمالي العراق.

وتشن تركيا هجمات منتظمة ضد حزب العمال الكردستاني في العراق، وتقول إن الحكومة العراقية وإدارة إقليم كردستان العراق، لم تتخذا أي إجراء لمكافحة الجماعة.

وأثار التوغل الأخير في الأراضي العراقية، إدانة من قبل بغداد، التي استدعت سفير تركيا لديها مرتين، منذ بدء الحملة العسكرية التركية.

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