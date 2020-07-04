أردني يتنكر بزي نسائي ليؤدي امتحان الثانوية بدلاً عن طالبة!

المصدر: البيان الإلكتروني

كثيرة هي حالات الغش التي تجري في الامتحانات، وكثير من المحاولات يكشفها المراقبون في قاعة الامتحان وتكون عواقبها وخيمة، ومحاولة الغش هذه المرة فريدة من نوعها، إذ حاول شاب أردني أداء امتحانات الثانوية العامة عن طالبة.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية فقد شهدت امتحانات الثانوية العامة في إحدى قاعات الاختبارات بالأردن، حادثة غريبة، كشفت محاولة إجراء امتحان لإحدى الطالبات نيابة عنها، إلا أن الصدمة لم تكن في الاختبار ذاته، بل إن من حاول أداء الاختبار عن الطالبة كان شخصا منتحلاً.

الحادثة التي شهدتها إحدى قاعات امتحانات الثانوية العامة في لواء الرصيفة، تكشفت تفاصيلها بعد اشتباه مشرفي القاعة ورجال الأمن العام الأردني وعناصر من الشرطة النسائية، الموجودين لحماية الامتحانات، بشخص حاول تقديم الامتحان اليوم السبت، وكان يغطي وجهه ويرتدي ملابس نسائية.

وأفاد المتحدث باسم مديرية الأمن العام الأردني، بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشخص المنتحل، وذلك بعد ضبطه بالتعاون مع مشرفي القاعة وبعد تدقيق هويته، إذ تبين بأنه شاب انتحل شخصية طالبة وحاول تقديم الامتحان نيابة عنها.

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