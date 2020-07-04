الإمارات وفرنسا ترفضان التدخل التركي في ليبيا

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت الإمارات وفرنسا دعمهما جهود التوصل إلى حل سياسي لأزمة الليبية، الذي يعدّ الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها. كما أكدتا دعمهما للمبادرة المصرية لإنهاء الأزمة الليبية، ورفض التدخل التركي في الشأن الليبي، الذي من شأنه أن يجهض جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي لأزمة.

جاء ذلك خال اتصال هاتفي، بحث خاله سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، مع جون إيف لودريان وزير خارجية فرنسا، العاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وفرنسا، وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة.

كما تناول الاتصال الهاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز الأمن في منطقة شرق البحر المتوسط. واستعرض سموه ووزير الخارجية

الفرنسي مستجدات جائحة فيروس كورونا، وجهود البلدين الصديقين للتعامل مع تداعياته.

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