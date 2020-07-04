مخاوف مصرية من سلامة سد النهضة

المصدر: البيان الإلكتروني

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري المصري، إن «مصر لديها مخاوف وقلق تجاه سلامة سد النهضة الإثيوبي وطريقة بنائه».

وأضاف «عبد العاطي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يعرض على فضائية «إم بي سي مصر»، اليوم الجمعة، «تطرقنا في اجتماع اليوم لمسألة سلامة السد، وكان هناك تركيز من الجانب الإثيوبي على هذه النقطة؛ خوفًا على سلامة السدود السودانية»، مشيرًا إلى أن هذه النقطة تهم مصر أيضًا بحسب صحيفة الشروق.

وأوضح أن «مصر تأخذ احتياطتها للتعامل مع موضوع آمان سد النهضة، بحيث لا يؤثر على السد العالي وباقي المنشآت المائية لدينا؛ لذلك سنتخذ المزيد من الإجراءات والاحتياطات للتعامل في حالة انهيار السد لا قدر الله».

وأشار إلى أن «ما يدعو للقلق هو أن الجانب الإثيوبي لم يقدم أي تقارير أو مستند تترجم تصريحاتهم ببناء السد بطريقة آمنة، وبالتالي لا يوجد في أيدينا شيء يقول إن هناك إجراءات اتخذت».

وأعلنت وزارة الموارد المائية والري، عن استئناف مفاوضات سد النهضة، اليوم الجمعة، بحضور مراقبين وخبراء دوليين.

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