الجزائر تسجل رقماً قياسياً جديداً لإصابات «كورونا»

المصدر: الجزائر-وكالات

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية أمس الجمعة تسجيل رقم قياسي جديد للإصابات بفيروس كورونا بـ413 حالة إلى جانب 9 وفيات و490 حالة شفاء.



وأكد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا د.جمال فورار، ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى15070 حالة بينما بلغ عدد الوفيات 937 وفاة، وارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى10832 حالة.



وسجلت ولاية وهران (450 كيلومتراً غرب العاصمة الجزائر) رقما قياسيا بـ 82 إصابة في يوم واحد متبوعة بسطيف بـ 60 حالة والعاصمة بـ 46 إصابة.



ووفق نفس المسؤول يتواجد حاليا 54 مريضا تحت العناية المركزة.

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