التحالف: يدمر 4 مسيّرات حوثية باتجاه السعودية

المصدر: عدن، الرياض- البيان، وكالات

تمكنت قوات التحالف المشتركة في اليمن، أمس، من اعتراض وتدمير 4 طائرات بدون طيار (مفخخة)، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.

وأعلن الناطق الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير 4 طائرات بدون طيار (مفخخة)، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية، منها (3) طائرات بدون طيار تم اعتراضها وتدميرها بالأجواء اليمنية.

وأوضح العقيد المالكي الكفاءة العالية للقوات المشتركة في التصدي لهذه التهديدات وإفشالها من خلال رصدها وتدميرها بعد إطلاقها مباشرة من داخل مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكانت قوات التحالف قامت أول من أمس بعملية عسكرية نوعية، رداً على تهديد الميليشيات الحوثية مساء الاثنين الماضي، بإطلاق 4 صواريخ بالستية منها صاروخ بالستي إيراني، و 8 طائرات بدون طيار على المملكة، باستهداف متعمد وممنهج للمدنيين، وتمكنت القوات المشتركة للتحالف من اعتراضها والتصدي لها وتدميرها.

ولفتت إلى أن انتهاكات وقف إطلاق النار خلال هذه الفترة بلغت 4276 انتهاكاً خلال 45 يوماً، وكان هناك تصعيد متعمد بعدها مباشرةً من قبل الميليشيا الحوثية، وتهديد مستمر، حيث قامت بإطلاق طائرات بدون طيار والصواريخ البالستية.

في الأثناء، تسببت ميليشيا الحوثي في موجة نزوح جديدة للسكان في جنوب مدينة الحديدة بعد استهدافها المتكرر للتجمعات السكنية والمزارع في مديرية التحيتا.

وذكرت القوات المشتركة أن سكان حي الجروبة في شرق مديرية التحيتا أجبروا أمس على النزوح الجماعي من منازلهم قسراً جراء القصف والعشوائي الذي تشنه ميليشيا الحوثي على الحي، حيث تسقط على الحي وقرب منازلهم قذائف الهاون وعيارات الأسلحة الرشاشة.

وحسب المصادر فإن الحي أصبح خالياً من السكان بعد أن أغلق السكان محلاتهم ومنازلهم ونفذوا عملية نزوح جماعي إلى مناطق أخرى بعد اشتداد القصف الحوثي على الحي هرباً من الموت.

ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة في نهاية العام قبل الماضي، واصلت ميليشيا الحوثي خرق الاتفاق في مناطق خطوط التماس وسط مدينة الحديدة، واستهدفت التجمعات السكنية والمزارع في مديريات التحيتا والدريهمي وبيت الفقيه وحيس.

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