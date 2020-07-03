إصابة 21 فلسطينياً خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة

المصدر: فلسطين المحتلة – وكالات

شهدت أنحاء عدة في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة، مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الهلال الأحمر إن طواقمه تعاملت مع 15 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية كفر قدوم قرب قلقيلية، وأن الإصابات تنوعت بين رصاص معدني مغلف بالمطاط والاختناق بقنابل الغاز.

كما تعاملت طواقم الهلال مع 6 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق بقنابل الغاز، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس.

ونقلت الطواقم الطبية إصابتين من إصابات عصيرة الشمالية إلى المستشفى، بينما عولج الباقي ميدانيًا، كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز والمطاط على طواقم الإسعاف ما أدى لأضرار بإحدى سيارات الإسعاف.

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