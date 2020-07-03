الكويت تسجل 813 إصابة جديدة بـ"كورونا" وحالة وفاة

المصدر: وام

أعلنت الكويت، اليوم، تسجيل 813 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 48672 حالة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة بالمرض، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم إلى 360 حالة.

وقال الدكتور عبد الله السند، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن حالات الإصابة الـ813 السابقة تضمنت 428 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 52.64%، و385 حالة لغير الكويتيين بنسبة 47.35%.

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