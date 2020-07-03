البحرين تجدّد موقفها الداعم لكل ما تقوم به السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها

المصدر: وام

جددت مملكة البحرين موقفها الثابت والداعم لكل ما تقوم به المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها ومواجهة الأعمال العدائية الإيرانية.

جاء ذلك في الرسالة التي وجهها السفير جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، وذلك في إطار التقرير الصادر من الأمين العام للأمم المتحدة التاسع بشأن تنفيذ القرار 2231 (2015) المعني بالملف النووي الإيراني.

وطالب مندوب مملكة البحرين مجلس الأمن باتخاذ خطوات حازمة لردع إيران وتمديد حظر الأسلحة لحين امتثالها للقوانين والأعراف الدولية وتغييرها لنهجها التخريبي الذي يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

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