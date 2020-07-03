مصر.. تعليمات جديدة من الأوقاف ورفع أذان النوازل

المصدر: البيان الإلكتروني

دعت وزارة الاوقاف المصرية على ضرورة الالتزام التام من جميع الأئمه والمسؤولين بغلق جميع المساجد ظهر يوم الجمعة ورفع أذان النوازل وعدم المخالفة.

وشددت غرفة عمليات وزارة الأوقاف فى منشور للمديريات على ضرورة الالتزام بالتعليمات التالية بحسب موقع فيتو:

أولا: على جميع الأئمة والعمال بالتواجد بمساجدهم من الساعة العاشرة صباحا يوم الجمعة 3/7/2020 مع غلق المساجد والزوايا الحكومية والأهلية وتعليق صلاة الجمعة ورفع أذان النوازل فقط دون دخول أحد من الرواد وعدم استخدام مكبرات الصوت إلا فى الأذان فقط مع الاهتمام بنظافة المساجد ودورات المياه.

ثانيا: على جميع مفتشى المناطق تكثيف التفتيش بالمرور والمتابعة المستمرة على المساجد والزوايا الحكومية والأهلية مع إبلاغ التقرير من بعد الانتهاء من رفع أذان ظهر الجمعة.

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