التحالف: استهدفنا القدرات النوعية للحوثيين

المصدر: الرياض - وام

أكد الناطق الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي أمس، أن العمليات العسكرية التي بدأت أول من أمس استهدفت القدرات النوعية للميليشيا الحوثية من صواريخ بالستية وطائرات بدون طيار في مطار القيادة والسيطرة في أمانة العاصمة صنعاء، ومحافظة صنعاء وصعدة موضحاً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف نجحت في التصدي لكم من الهجمات بالصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار بكل كفاءة، التي بلغت 12 هجوماً إرهابياً في أقل من 12 ساعة.

وأوضح المالكي، خلال مؤتمر صحافي، أن مطار صنعاء وقاعدة الديلمي من المناطق التي تستخدمها القيادات الحوثية، لإطلاق صواريخ بالستية وطائرات بدون طيار على المملكة، مؤكداً أن قوات التحالف توفر الحماية للمدنيين بحسب القانون الدولي والإنساني، حيث تقوم الميليشيا الحوثية باستخدام المرافق المدنية وأيضاً قاعدة الديلمي الجوية لإطلاق الصواريخ البالستية، بإيجاد ورش التصنيع في القاعدة، وفي الأحياء السكنية لاستخدام المدنيين للحماية.

وأشار إلى أن العملية العسكرية النوعية التي نفذت من قبل قيادة القوات المشتركة للتحالف، تأتي رداً على تهديد الميليشيا الحوثية مساء الاثنين الماضي، بإطلاق 4 صواريخ بالستية منها صاروخ بالستي إيراني، و8 طائرات بدون طيار على المملكة، باستهداف متعمد وممنهج للمدنيين والتي تصدت لها قوات التحالف المشتركة واعترضتها ودمرتها.

خروقات حوثية

وأضاف: «بعد إطلاق مبادرة التحالف التي أعلنت عنها قيادة القوات المشتركة للتحالف لفترة أسبوعين بدأت في 9 أبريل الماضي، وكانت استجابة للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفث، وأيضاً دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بحل الأزمة اليمنية وحل الصراعات في أنحاء العالم، كان هناك استجابة من قبل الحكومة اليمنية الشرعية أعلن عنها في حينها، وأيد التحالف هذه الاستجابة وبدأنا تنفيذ مبادرة لمدة أسبوعين بوقف لإطلاق النار، وجددت لمدة شهر، حيث بلغت مدة 45 يوماً توقفت فيها العمليات الجوية، وكان هناك ضبط للنفس من قبل الجيش اليمني، مؤكداً أن الميليشيا الحوثية لاتزال تستمر في الخروقات من خلال إطلاق الصواريخ البالستية، حيث تم إطلاق عدد 2 من الصواريخ البالستية فور إعلان التحالف عن المبادرة، وأطلقت على الأعيان المدنية والمدنيين في مأرب».

ولفت إلى أن انتهاكات وقف إطلاق النار خلال هذه الفترة بلغت 4276 انتهاكاً خلال 45 يوماً، وكان هناك تصعيد متعمد بعدها مباشرةً من قبل الميليشيا الحوثية، وتهديد مستمر، حيث قامت بإطلاق طائرات بدون طيار والصواريخ البالستية، مستعرضاً عددًا من محاولات الاستهداف بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية على المملكة، التي تصدت لها قوات التحالف المشتركة واعترضتها ودمرتها.

تصدي واعتراض

وأوضح المالكي أن الميليشيا الحوثية الإيرانية قامت يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين باستهدافات متعمدة، بلغت 12 هجوماً إرهابياً في أقل من 12 ساعة، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف نجحت في التصدي لهذا الكم من الهجمات بالصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار بكل كفاءة.

وأكد أن قوات التحالف مستمرة في دعم الجهود الأممية للوصول لحل سياسي شامل في اليمن، مع عدم التهاون مع الميليشيا في استهداف المدنيين.

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