اجتماع بين الشرعية والحوثيين لوضع آلية لصرف الرواتب

المصدر: عدن - البيان

من المقرر أن تنظم الأمم المتحدة الأسبوع المقبل لقاء بين ممثلي الشرعية وميليشيا الحوثي للاتفاق على آلية لصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيا، كما ينتظر أن يبدأ المبعوث الدولي مناقشات جديدة مع ممثلي الميليشيا لمناقشة مقترحاته الجديدة بشأن وقف الحرب.

وذكر مسؤول حكومي لـ«البيان» أن الجهود التي بذلها المبعوث الدولي مارتن غريفيث وبإسناد من الولايات المتحدة وبريطانيا أفضت إلى موافقة الحكومة على مقترحات المبعوث بعقد اجتماع عاجل مع ممثلي ميليشيا الحوثي لوضع آلية لصرف المبالغ التي يتم تحصيلها في ميناء الحديدة للعاملين في القطاع الصحي في المرحلة الأولى بناء على آلية توريد رسوم استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة استناداً إلى اتفاق السويد .

وحسب المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه فإن الاتفاق السابق والذي رعاه مكتب المبعوث الدولي كان نص على توريد رسوم استيراد الوقود إلى حساب بنكي خاص في فرع البنك المركزي في الحديدة، ولكن لم يتم وضع آلية لصرف تلك المبالغ قبل أن تقوم الميليشيا بالسطو على مبلغ 58 مليون دولار من تلك المبالغ.

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