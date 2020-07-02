مصر تجرب لقاحات مضادة لكورونا على الحيوانات والنتائج مبشرة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة المصرية أن اللجنة تقوم بتجربة بعض لقاحات مضادة لكورونا على الحيوانات والنتائج مبشرة حتى الاَن ولكن الأهم النتائج الإكلينكية في المرحلة النهائية وذلك لمعرفة أمان وسلامة اللقاح وفاعليته.



وأضافت خلال حديثها لفضائية "تن" انه بعد ثبات فاعلية أحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على الحيوانات سيتم إخضاعه للتجارب السريرية.

ولفتت إلى أن تجارب إنتاج أمصال أو لقاحات مضادة لفيروس كورونا سواء داخل مصر أو خارجها ما زالت في مرحلة التجارب على الحيوانات.

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