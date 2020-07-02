الصحة السعودية تكشف سبب إيجابية بعض حالات كورونا رغم التعافي

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، أن بعض الحالات قد يُرصد لديهم نتائج إيجابية في الفحوصات رغم أنهم تعافوا من المرض، وهذا ناتج من بقايا الفيروس غير النشطة في الطور غير المعدي غير القادر على التواجد والتكاثر داخل جسم الإنسان.

وقال إن فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" لا يمكن أن يُطلق عليه في أي طور من أطواره أنه خامل، نظراً لأنه - حتى الآن - ليس من الفيروسات التي سُجل أنها تسبب مرضا مزمنا.

وأضاف في المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات فيروس كورونا، إن الفيروس إما أن يكون معديا ونشطا ويسبب المرض أو أن يكون في طور غير قابل للتكاثر داخل خلايا الجسم، وبالتالي فهو غير نشط وغير مسبب للمرض.

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