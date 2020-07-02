بشرى سارة.. تعافي كل الأطفال المصابين بكورونا في السعودية

المصدر: الرياض- وكالات

أكد رئيس اللجنة المركزية لداء السكري بـوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد بن يحيى الحربي، أن كل الأطفال المصابين بـ كورونا تماثلوا للشفاء، مشيرًا إلى أن إصابات الأطفال قليلة، ومن أصيب شُفي حتى وإن كان يعاني من أمراض مزمنة.

من جهته أكد المتحدث الناطق وزارة الصحة محمد العبد العالي أن «نسبة التعافي في المملكة متميزة، وهي من ضمن الدول الأعلى تسجيلاً لحالات التعافي». مشيرا إلى انه إ تم تسجيل 4909 حالات تعافٍ جديدة من «كورونا» في السعودية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 137669، كما تم تسجيل 54 حالة وفاة بفيروس كورونا في السعودية، مما يرفع عدد المتوفين إلى 1752.

ودعا الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إلى التقيد بالضوابط والإجراءات الخاصة بالتجمعات، مشيرًا إلى ضرورة تجنب الذهاب إلى أي تجمع حال الشعور بأعراض فيروس كورونا.

وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي اليوم إنه يجب كذلك الالتزام بالعدد المحدد للتجمعات والذي يبلغ 50 شخصًا كحد أقصى مع التأكيد على أهمية المساحة التي يقام فيها التجمع ووضع الكمامات وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي خلال الحضور.وتابع متحدث الصحة أنه من الأمور التي تلقينا استفسارات عنها: «الدراسات، ونسبة الشفاء للأمراض المزمنة، والأمراض المزمنة، وخمول الفيروس».وقال الدكتور العبد العالي: «لا نستطيع وصف الفيروس بالخمول في أي مرحلة».

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