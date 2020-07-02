عطر محمد بن سلمان يفوح على "تويتر"

المصدر: البيان الإلكتروني

حقق العطر الذي يستعمله الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة، شهرة واسعة في مجال العطور، مثيراً تفاعل المغردين على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وتصدر العطر "تويتر" بعد ملاحظة المغردين له في صورة منشورة لولي العهد، ما أدى إلى تداول اسمه بسرعة خلال ساعات، والبحث عنه في المتاجر الإلكترونية، إلى درجة نفاده من المتاجر سريعاً.

والعطر من نوعية le frenchy ماركة "غيرلان- Guerlain" الفرنسية، ويبلغ سعره 188 جنيهاً إسترلينياً، وهو من العطور الكلاسيكية المنعشة.

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