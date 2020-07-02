وزير الري المصري: انهيار سد إثيوبيا يعني دماراً كاملاً للسودان

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد وزير الري والموارد المائية المصري، محمد عبد العاطي، خطورة سد النهضة الإثيوبي على السودان، موضحاً أن انهيار السد سيؤدي إلى دمار كامل للبلد العربي الشقيق.

وقال محمد عبد العاطي، خلال حوار على قناة دي إم سي المصرية، إن انهيار سد النهضة في إثيوبيا يعني دماراً كاملاً للسودان، ملقياً الضوء على خطر آخر يقلق السودانيين، هو تأثير السد الإثيوبي في السدود.

وأضاف: "السودان قلق جداً على أمان سدوده وتأثرها بسد النهضة، وهناك أمران يقلقان السودان الحالة، الأول الانهيار، وهذا يعتبر دماراً كاملاً للسودان، والسدود، لأن هذا سيترتب عليه تأثير جسيم جداً".

وتابع: "أنه من أعلى كمية ماء تأتي خلال موسم الفيضان، يأتي مليار متر مكعب تقريباً إلى المحطة السودانية على الحدود بين السودان وإثيوبيا، والسدود السودانية مصممة لكي تستوعب هذه الكمية، وإذا فرضنا أن السد الإثيوبي بلا تنسيق أنتج ملياراً ونصف مليار متر مكعب من الماء في اليوم، فإنه سيدمر السدود السودانية، وهذه الجزئية تقلق السودانيين جداً".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز