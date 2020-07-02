تركي المالكي: النظام الإيراني يتعمد تقويض الأمن الإقليمي

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض شحنات أسلحة إيرانية كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وقال تركي المالكي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، إن الصاروخ البالستي الذي حاول استهداف الرياض إيراني الصنع، مشيراً إلى أن إيران تخرق القرار الأممي الخاص بحظر توريد السلاح إلى اليمن، وأن النظام الإيراني يتعمد تقويض الأمن الإقليمي.

وأوضح المالكي: "بادرنا بوقف إطلاق النار، لكن ميليشيا الحوثي الإرهابية استمرت في إطلاق الصواريخ، وتم تنفيذ عملية نوعية للرد على إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صواريخ وطائرات مسيرة تجاه المملكة"، لافتاً إلى ضبط شحنات أسلحة إيرانية في أبريل ويوليو كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية.

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