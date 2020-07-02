السعودية: التقرير الأممي بشأن إيران كشف وجهها الحقيقي

المصدر: الرياض،نيويورك-وكالات

أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، اليوم الأربعاء، أن تقرير الأمم المتحدة بشأن إيران يكشف وجه نظام طهران الحقيقي، مضيفاً أنه على المجتمع الدولي منع توريد السلاح إليها، موضحاً أن قرار المملكة بتحقيق أممي جاء لإيقاف ممارسات إيران.

في السياق أيضاً، أكد المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، اليوم، أنه يجب عدم إعطاء إيران فرصة للقيام بسلوكيات أكثر تدميراً.

وقال في مؤتمر صحافي «نتوقع من مجلس الأمن تمديد قرار حظر الأسلحة على إيران». كما أضاف «واجهنا الكثير من التهديدات والاستفزازات الإيرانية».

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