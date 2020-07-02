رقم قياسي جديد للإصابات بـ "كورونا" في الجزائر

المصدر: وكالات

سجلت الجزائر، أمس الأربعاء، أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا» (كوفيد 19) منذ بداية انتشاره في البلاد أواخر شهر فبراير الماضي.

وأعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة الجائحة، د.جمال فورار، تسجيل 365 حالة إصابة جديدة في الـ 24 ساعة الأخيرة، ما يعني أنه رقم قياسي جديد بعد أن تم تسجيل 336 إصابة أول أمس. وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 14272.

كما أعلن الناطق ذاته، تسجيل 8 وفيات جديدة رفعت العدد الإجمالي إلى 920 وفاة.

وتجاوز العدد الإجمالي لحالات الشفاء حاجز 10 آلاف، وبلغ اليوم 10040 حالة تعافٍ بعد تسجيل 143 حالة في آخر 24 ساعة.

من جهة أخرى، كشف فورار عن تواجد 48 مريضاً في العناية المركزة.

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