البرلمان العربي يدعو لموقف موحد ضد التدخلات الخارجية

المصدر: القاهرة - وام

أكد الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي، أن العالم العربي يمر بظروف دقيقة والبرلمان يدرك المسؤولية الملقاة على عاتقه .

ولذلك يعمل على تعزيز التكامل العربي وبناء موقف موحد لمواجهة المخاطر المحدقة بالأمة العربية والدفاع عن قضاياها والتصدي للتدخلات التي تمس سيادة الدول العربية وتزعزع أمنها واستقرارها.

جاء ذلك في بيان أصدره اليوم بمناسبة اليوم العالمي للعمل البرلماني الذي يوافق 30 يونيو من كل عام.

وثمن السلمي عالياً الدور الذي يقوم به البرلمانيون العرب لرفعة وتقدم أوطانهم والجهد المقدر الذي يضطلعون به في إطار اختصاصهم الرقابي والتشريعي، وقدم لهم تحية إجلال وتقدير في هذا اليوم العالمي للعمل البرلماني.

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