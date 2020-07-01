السلطة الفلسطينية تغلق ثالث محافظة منكوبة بـ«كورونا»

المصدر: رام الله - وكالات

أعلنت السلطة الفلسطينية، أمس الأربعاء، إغلاق محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بسبب تفشي فيروس «كورونا»، وهي المحافظة الثالثة، التي تغلق بعد تمديد إغلاق محافظتي الخليل وبيت لجم (جنوب). واستند المسؤولون، في قرارات إغلاق المحافظات، إلى حال الطوارئ السارية بقرار من الرئيس محمود عباس، وتوصيات لجنة الطوارئ العليا في مواجهة تفشي وباء «كورونا».

وشهدت الأراضي الفلسطينية ارتفاعاً مطرّداً بالإصابات بالفيروس خلال الأسبوعين الماضيين، بعدما تم تخفيف القيود لمكافحة تفشيه.

وسجلت الضفة الغربية منذ تفشي الوباء 2636 إصابة، بينهم 11 حالة وفاة، في حين أحصى قطاع غزة 72 إصابة وحالة وفاة واحدة.

وقال محافظ نابلس إبراهيم رمضان «تقرر إغلاق المحافظة خمسة أيام اعتباراً من الساعة التاسعة من مساء الأربعاء وحتى مساء الاثنين المقبل، في ضوء زيادة عدد الإصابات بفيروس «كورونا» في المحافظة ليصل العدد إلى 140 إصابة».

وأشار خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر المحافظة بمدينة نابلس، إلى أن لجنة الطوارئ العليا «قررت الإغلاق ومنع حركة المواطنين بشكل كامل، وإغلاق جميع القطاعات الرسمية والخاصة، باستثناء المخابز والصيدليات».

وأوضح أنه «يمنع التنقل ما بين قرى نابلس، والمدينة، والمخيمات، ويسمح فقط للطواقم الطبية والقيام بالخدمات الحيوية». وقال إن «قرار الإغلاق جاء ليتسنى للطواقم الطبية المختصة ملاحقة الخريطة الوبائية، للحد من انتشار الفيروس».

من جهته، أعلن محافظ مدينة بيت لحم تمديد إغلاق المدينة، الذي بدأ الاثنين لخمسة أيام إضافية، ووفقاً لبيان المحافظ كامل حميد، «يمنع الدخول والخروج منها باستثناء الطواقم الطبية والحالات الإنسانية وإدخال وإخراج البضائع والمنتوجات الزراعية».

كما أعلن محافظ الخليل جبرين البكري قرار إغلاق المدينة «إغلاقاً تاماً» اعتباراً من مساء أمس الأربعاء وحتى الاثنين المقبل. كذلك، أعلنت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام اليوم، إغلاق قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله، بشكل كامل خمسة أيام، بعد تسجيل ثماني إصابات بالفيروس.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق اليوم تسجيل 280 إصابة جديدة. وقالت الوزارة في بيان إن من بين الإصابات «199 في محافظة الخليل، و47 في محافظة بيت لحم، و17 في محافظة نابلس، وثلاث إصابات في محافظة أريحا، وأربع إصابات في طولكرم، و10 في محافظة رام الله والبيرة».

وأوضحت الوزارة في بيانها أن من بين المصابين «11 حالة في العناية المكثفة، بينها ثلاث حالات موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي ووضعها حرج».

وأضافت أن العدد الإجمالي للإصابات منذ انتشار الفيروس في مارس الماضي ارتفع إلى 3045 منها 2400 حالة نشطة، فيما تعافت 634 حالة.

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