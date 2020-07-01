12 عاما سجنا لرئيسي الوزراء الجزائريين السابقين أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال ومصادرة أملاكهم

المصدر: البيان الإلكتروني

أدانت محكمة جزائرية، الوزير الأول الأسبق، أويحيى أحمد، بعقوبة 12 سنة سجنا، ومليون دينار غرامة نافذة.

كما أدانت المحكمة، الوزير الأول الأسبق، سلال عبد المالك بعقوبة 12 سنة سجنا ومليون دينار غرامة.

وأدانت المحكمة رجل الأعمال علي حداد بعقوبة 18 عاما سجنا نافذا و 8 ملايين دينار جزائري غرامة نافذة، مع مصادرة أملاكه. فيما تم إدانة شقيق حداد، أعمر حداد، المدعو ربوح، بـ 4 سنوات سجنا نافذا، و8 مليون دينار غرامة، مع أوامر بالإيداع في الحبس.

وتم محاكمة رجل الاعمال علي حداد، في القضية التي تتعلق باستفادته من العديد من الامتيازات العقارية والجمركية والمنائية، والظفر بـ 125 صفقة عمومية بطريقة غير قانونية و 452 قرض بنكي وعدة مشاريع اخرى، من بينها قضية الطريق السيار شرق غرب، وكذلك السريع الاجتنابي زرالدة بودواو، مصنع الاسمنت المتواجد بغليزان الى جانب مدخل المطار الجزائر الدولي الجديد ، الموانئ وغيرها.

وتورط في هذه القضايا ولاة ووزراء سابقون، حيث وجهت للمتهمين تهم تتعلق بتبديد اموال عمومية، منح امتيازات غير مبررة للغير وسوء استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والمشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية.

للإشارة، سبق لوكيل الجمهورية أن التمس عقوبة 18 سنة حبسا نافذا في حق رجل الاعمال علي حداد وعقوبات اخرى متفاوتة، تراوحت ما بين 5 و 20 سنة حبس نافذ في حق باقي المتهمين.

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