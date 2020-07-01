الدولة تدعو إلى دعم دولي للشعب السوري

المصدر: (أبوظبي - وام)

أكدت الإمارات التزامها بالدعم المستمر للشعب السوري في جميع أزماته، وخاصة في ظل ما يواجهه حالياً من تهديدات صحية ناجمة عن فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، من خلال تعزيز جهود أولئك العاملين بالقطاع الطبي الذين يواصلون القيام بواجباتهم بكل إخلاص، مؤكدة ضرورة أن يقدم الجميع يد العون لهم، وإمدادهم بما يحتاجونه من معدات الوقاية الشخصية والمستلزمات الطبية.

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، خلال مشاركتها في مؤتمر بروكسل الرابع بشأن «دعم مستقبل سوريا والمنطقة»، إن الإمارات تشعر بالقلق حالياً بعد عشر سنوات من الصراع والمعاناة الطويلة في سوريا.. وقالت: إنه منذ بداية الأزمة السورية كانت الإمارات سباقة لدعم الشعب السوري.

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