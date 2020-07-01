الكاظمي: نطمح أن يحكم العراقيون البلاد بأنفسهم

المصدر: ( بغداد - وكالات)

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي رفضه المساس بسيادة البلاد، قائلاً «نطمح بعزم أن يحكم العراقيون أنفسهم بأنفسهم وترسيخ قيم المواطنة ورفض أي مساس بسيادتنا الوطنية». وأشار إلى أن استراتيجية الحكومة تقوم على إعداد انتخابات مبكرة نزيهة واستكمال بناء مؤسسات الدولة. كما أكد على أهمية دور العشائر العراقية في دعم الدولة والقانون والسلم الأهلي. يأتي ذلك، بعد أيام على مداهمة هي الأولى من نوعها، نفذها جهاز مكافحة الإرهاب فجر الجمعة الماضي، جنوب بغداد، أفضت إلى توقيف 14 عنصراً من كتائب حزب الله على خلفية إطلاق صواريخ باتجاه المنطقة الخضراء واستهداف سفارات أجنبية، والتخطيط لإطلاق صواريخ باتجاه مطار بغداد. إلا أنه مساء الاثنين أعلنت مصادر عراقية عن إطلاق سراح المعتقلين، دون أن يصدر بيان رسمي.

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