اتفاق على مسودة وقف إطلاق نار شامل في اليمن

المصدر: (عدن - البيان)

أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، امس انه تم الاتفاق على مسودة الإعلان المشترك الرامي إلى التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل في اليمن

وعقد غريفيث لقاء مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في العاصمة السعودية الرياض. وقال غريفيث -في بيان حصلت عليه «البيان» إنه ناقش مع الرئيس هادي مسودة اتفاق شامل لوقف اطلاق النار وان المبعوث اتفق مع هادي على تدابير إنسانية واقتصادية واستئناف عملية السلام في اليمن.

وأكد الرئيس هادي حرصه على تحقيق السلام الشامل وفق المرجعيات الثلاث، والذي يفضي لتحقيق الأمن والاستقرار المستدام في اليمن والمنطقة بعيداً عن الحلول الترقيعية وترحيل الأزمات.

ذكرت مصادر سياسية لـ«البيان» أن المبعوث سيعمل خلال تواجده في الرياض على إيجاد حل للأزمة الناشئة عن سطو ميليشيا الحوثي على الأموال الخاصة برسوم شحنات النفط في البنك المركزي والتي اتفق على أن تورد لصالح رواتب الموظفين، كما سيعمل على طرح أفكار يسعى من خلالها إلى تعديل خطته لإيقاف الحرب.

وكان مجلس الأمن الدولي أصدر بياناً جدد من خلاله أعضاء المجلس تأييدهم لدعوة الأمين العام لوقف الأعمال العدائية على الفور، وإدانة هجمات الطائرات المسيرة والهجمات الصاروخية الأخيرة على المملكة العربية السعودية.

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