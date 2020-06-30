الصحة السعودية تكشف سبب ارتفاع حالات كورونا

المصدر: الرياض - وكالات

كشف الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أن أسباب زيادة حالات كورونا في السعودية خلال الفترة الأخيرة.



يعود إلى رصد حالات كثيرة من المخالطة المجتمعية وسط عدم التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازات والتدابير، داعياً الجميع إلى الالتزام بهذه الضوابط، والعودة بحذر لضمان عدم تفشي الوباء.



وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء عن تسجيل (4387) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (3648) حالة. وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (190823) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (130766) حالة.



وأوضح العبد العالي أن طريقة انتقال فيروس كورونا من شخص لآخر هي عن طريق الرذاذ المتطاير، خصوصاً عند استثارة الجهاز التنفسي بالسعال أو العطاس، لذا فإن الفيروس لا ينتقل عبر الهواء، وإنما تنتقل العدوى عن طريق قدرة الرذاذ على التطاير في مسافة متر إلى مترين.

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