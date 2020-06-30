السعودية:هناك 7 أنواع لفيروسات كورونا التاجية

المصدر: الرياض- وكالات

كشف ناطق باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الدوري حول مستجدات كورونا، أن هناك 7 أنواع لفيروسات كورونا التاجية التي قد تصيب الإنسان، تسبب أمراضاً تنفسية تتراوح حدتها بين نزلات البرد الشائعة والالتهابات التنفسية الحادة.



وأضاف متحدث الصحة أن تطاير الرذاذ بين الأشخاص في مسافة قريبة ينقل العدوى، كاشفاً عن فترة حضانة فيروس كورونا وهي ما بين 10 إلى 15 يوماً.



وقال العبد العالي إن فصائل الدم لا علاقة لها بالإصابة بفيروس كورونا من عدمه، ويعتمد التعافي على عدة عوامل؛ منها: (حالة الأعراض وزوالها، ومدة المرض، وقرار الطبيب المعالج).



وأكد ناطق وزارة الصحة أن فيروس كورونا مستقر من الناحية الجينية، ويوجد منه سلالات لم يثبت أنها تختلف عن بعضها كثيرًا.

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