وحوش بشرية.. 3 شبان يتفاخرون باغتصاب طفل سوري في لبنان

المصدر: البيان الإلكتروني

لم يكتف 3 شبان من منطقة البقاع اللبناني بالاغتصاب والتعذيب والأذى النفسي والجسدي الذي سببوه لطفل سوري، بل نشروا مقطع فيديو يتفاخرون بفعلتهم النكراء على مواقع التواصل الاجتماعي، في جريمة هزت الرأي العام اللبناني بأكمله.

وأثار مقطع فيديو الذي يظهر اعتداء واغتصابا بحق طفل، موجة غضب كبيرة حيث ناشد اللبنانيون القوى الأمنية للتحرك لوقف هذه الانتهاكات بحق الطفل.

وذكر نشطاء، أن الطفل البالغ من العمر 13 عاما، ويقطن بلدة سحمر في البقاع الغربي اللبناني، تعرض إلى عمليّة تحرّش واغتصاب وبشكل متكرر من قبل مجموعة من شباب المنطقة.

وتملك والدة الضحية محلا لبيع الخضار لتُعيل عائلتها بعد طلاقها من زوجها، فيما يعمل الطفل الضحية في معصرة.

وتقول المصادر إن الطفل الذي تعرّض لعملية تحرش واغتصاب قد تكررت مرات عديدة وسط تعذيب نفسي وجسدي حيث عمدوا في بعض الأحيان إلى ربطه والتناوب على الاعتداء عليه بالضرب والتحرش.

وناشدت والدة الطفل الجمعيات التي تُعنى بحقوق الطفل لتبني حالة طفلها، كما دعت الدولة والجهات الأمنية إلى إحقاق الحق وتوقيف كلّ من تثبُت إدانته، خاصة أن سكان البلدة، بمن فيها من مسؤولين، يعلمون عن أفعال هؤلاء المعتدين، إلا أنهم يلتزمون الصمت.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز