السعودية تعلن عن تسجيل 4,387 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء تسجيل 4,387 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وأعلنت أن حالات التعافي من فيروس كورونا بلغت 3,648 حالة.فيما بلغت حالات الوفاة الجديدة 50 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية إن هناك 7 أنواع لفيروسات كورونا التاجية التي قد تصيب الإنسان، تسبب أمراضاً تنفسية تتراوح حدتها بين نزلات البرد الشائعة والالتهابات التنفسية الحادة. ويعتمد التعافي على عدة عوامل منها: (حالة الأعراض وزوالها، ومدة المرض، وقرار الطبيب المعالج).

وأشار إلى أن فيروس كورونا مستقر من الناحية الجينية، ويوجد منه سلالات لم يثبت أنها تختلف عن بعضها كثيرًا.

وذكر بأن الجائحة مستمرة، ولا يوجد لقاح ولا علاج موجه، ويمكن الوقاية من الفيروس باتباع الإجراءات الوقائية.

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