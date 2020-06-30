مقتل 8 عناصر ضمن خلية تعمل لصالح الحوثيين في مأرب

المصدر: (عدن - البيان)

داهمت القوات اليمنية المشتركة في محافظة مأرب وكراً لخلية، تعمل لصالح الحوثيين، واشتبكت معها قبل أن تقضي على جميع أفرادها وعددهم ثمانية، وفق ما أكده مصدر في محور مأرب- الجوف. ووفقاً لما قاله المصدر فإنه بعد ورود معلومات دقيقة عن وجود الخلية في شمال مديرية الوادي المجاورة لمدينة مأرب داهمت وحدات من الجيش المكان إلا أن العناصر التي يقودها محسن سبيعيان في منطقة الخشعة قاومت ورفضت الاستسلام، وأطلقت النار على القوات، التي تحاصر المكان فردت القوات بالمثل ودارت مواجهة منذ الليلة قبل الماضية وحتى منتصف نهار أمس حتى تم القضاء على الخلية بالكامل.

ووفقاً لما جاء في كلام المصدر فإن المجموعة تعمل لصالح ميليشيا الحوثي من خلال وضع الألغام والعبوات الناسفة في طرق إمدادات الجيش إلى مناطق المواجهات في حدود محافظة الجوف، وإنه وجد بحوزتهم كمية من الأسلحة والمتفجرات.

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