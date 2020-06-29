ماكرون يندد بـ«المسؤولية التاريخية والإجرامية» لتركيا في ليبيا

المصدر: برلين - وكالات

اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا بأنها تتحمل في النزاع الليبي «مسؤولية تاريخية وإجرامية» بوصفها بلداً «يدعي أنه عضو في حلف شمال الأطلسي». وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل: «نحتاج في هذه المرحلة إلى توضيح لا غنى عنه للسياسة التركية في ليبيا والتي هي مرفوضة بالنسبة إلينا»، آخذاً خصوصاً على أنقرة أنها «زادت» من وجودها العسكري في ليبيا و«استوردت مجدداً وفي شكل كبير مقاتلين إرهابيين من سوريا».

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