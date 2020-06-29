مسؤول يمني لـ«البيان»: الحوثيون وضعوا شروطاً تعجيزية للحوار

المصدر: عدن - البيان

قال مسؤول يمني رفيع لـ«البيان» إن ميليشيا الحوثي رفضت الخطة التي اقترحها غريفيث لوقف إطلاق النار إلا أن الرجل تجنب إبلاغ مجلس الأمن الدولي بذلك ويسعى لإدخال تعديلات على تلك الخطة وإعادة النقاش مع الميليشيا حتى لا تغلق كافة الأبواب أمام جهود السلام.



وذكر المسؤول أن المقترحات التي قدمها المبعوث الأممي تنص على وقف القتال وتشكيل لجان عسكرية بمشاركة ضباط من الأمم المتحدة للفصل بين القوات في جبهات مأرب والجوف والبيضاء والضالع، وإعادة تشغيل مطار صنعاء وصرف رواتب الموظفين والتزام واضح وبضمانات دولية من الشرعية والميليشيا بالذهاب إلى محادثات سلام شاملة، إلا أن ميليشيا الحوثي رفضت ذلك وذهبت للمطالبة بتجاوز المحادثات السياسية وإعلان انتهاء القتال بشكلٍ كامل ورفع الرقابة عن تهريب السلاح.



وطبقاً لهذه المصادر فإن الميليشيا وضعت شروطاً لا يمكن القبول بها أو مناقشتها مثل أن حصولها على تعويضات ورواتب الموظفين لعشر سنوات بما يعني الإقرار بتحكمها بمصير اليمن على غرار ما هو حاصل مع ميليشيا حزب الله اللبناني الإرهابية، وهي اشتراطات تجنب المبعوث الأممي طرحها على الحامي الحكومي أو التحالف لأنها غير منطقية على حد وصف المسؤول اليمني.



المسؤول اليمني أكد أن الشرعية من جهتها كانت أبلغت غريفيت بالموافقة على خطته المقترحة بالكامل وبالتالي فإنها تنتظر منه رداً شاملا اما برفض الميليشيا للخطة ومن ثم طرح الأمر على مجلس الأمن الدولي باعتباره المعني بالقضية بحكم أن اليمن وضعت تحت البند السابع، أو إذا قبلت بالخطة وهذا ما لم يحدث، فإنها جاهزة للتنفيذ



وأكد المسؤول أن تحالف دعم الشرعية تفاعل بإيجابية مع الخطة وأعلن وقفاً شاملاً لإطلاق النار لمدة تجاوزت الشهر ولم نلاقِ استجابة من جانب الميليشيا، كما شارك بفاعلية في النقاشات التي أجرها خبراء من الأمم المتحدة بشأن آلية تثبيت وقف إطلاق النار والفصل بين القوات في انتظار موافقة الميليشيا، لكن ذلك لم يحدث وهو ما يكشف للعالم حقيقة هذه الميليشيا وإصرارها على رفض كل جهد لإحلال السلام ومتاجرتها بمآسي اليمنيين جراء الحرب التي أشعلتها الميليشيا بالانقلاب على الشرعية.



إلى ذلك عاد عدد من المخابز في مناطق سيطرة الميليشيا لاستخدام الأخشاب والحطب بسبب انعدام الوقود في هذه المناطق بفعل السوق السوداء التي يستثمرها تجار الميليشيا ومنع ناقلات الوقود القادمة من مناطق سيطرة الشرعية من دخول هذه المناطق رغم الحاجة الماسة لها في عمل المنشآت الطبية والمخابز.



وقال سكان في صنعاء واب لـ«البيان» إنه وبسبب نفاد مخزون الديزل لدى عدد كبير من الأفران اضطرت لاستخدام الحطب والأخشاب لتلبية الحاجة اليومية للسكان وإن المئات من ناقلات الوقود تقف في المنافذ التي استحدثتها ميليشيا الحوثي بالقرب من مناطق سيطرة الشرعية ورفضت إدخالها منذ أسبوع حتى تضغط على الشرعية للسماح بدخول سفن تهرب الوقود ويمتلكها تجار وقادة في ميليشيا الحوثي وترفض دفع الرسوم الجمركية القانونية.

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