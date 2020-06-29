الصحة السعودية تشيد بالتزام وشجاعة فتاة أصيبت بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت وزارة الصحة السعودية اليوم قصة حالة إيجابية عن المصابين في كورونا في المملكة، وهي لفتاة أصيبت بالفيروس خلال مخالطتها لأحد المصابين في العمل.

وبرغم إصابة الفتاة إلا أنها أبدت شجاعةً وحافظت على سلامة والديها الكبار في السن، و5 أفراد آخرين من عائلتها ولم تنقل لهم العدوى، بسبب تقيدها الدائم بالإجراءات الوقائية من لبس الكمام وترك مسافة آمنة.

وكانت أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم تسجيل 3,943 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

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