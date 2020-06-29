الأردن يوقف عدداً من رجال الأمن بسبب تجاوزات إلقاء القبض

المصدر: دب ا

أمر مدير الأمن العام في الاردن اللواء الركن حسين الحواتمة، بتوقيف عدد من رجال الأمن العام في مركز إصلاح وتأهيل الشرطة ممن ظهروا بمقطع فيديو جرى تداوله اثناء قيامهم بإلقاء القبض على أحد الأشخاص.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام، في بيان اليوم الاثنين أوردته وكالة الانباء الاردنية ( بترا) ، إن مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة أمر بتوقيف عدد من رجال الامن العام في مركز إصلاح وتأهيل الشرطة ممن ظهروا في مقطع الفيديو الذي جرى تداوله اثناء قيامهم بإلقاء القبض على شخص أشهر أداة حادة عليهم وحاول ايذاءهم في محافظة جرش.

وأشار إلى فتح تحقيق مع الموقوفين واتخاذ جميع الاجراءات القانونية بحقهم لما قاموا به من تجاوزات اثناء عملية إلقاء القبض.

وأكد الناطق أن مديرية الأمن العام مستمرة في أداء مهامها بمهنية وشفافية ضمن إطار القانون واحترام حقوق الإنسان تنفيذا لرسالتها الأمنية والإنسانية وأن أي تجاوز للقانون يوجب المساءلة القانونية.

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